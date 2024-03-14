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21:04, 14 марта 2024Забота о себе

Причины патологической неверности некоторых людей объяснили

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Некоторые люди не могут контролировать свои порывы и отказаться от любовной связи на стороне, считает эксперт по сексу и отношениям Аннабель Найт. Причину патологической неверности она назвала в беседе с изданием Metro.

По мнению Найт, проблемы с самоконтролем, в том числе в сфере сексуальных отношений, часто возникают у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или пограничным расстройством личности. Она подчеркнула, что диагнозы не оправдывают обман, но частично объясняют тягу к постоянным изменам. «Такие люди более уязвимы перед соблазнами, хотя и осознают моральные и этические последствия», — считает Найт.

Эксперт по отношениям Джессика Леони добавила, что причиной частых измен также может стать низкая самооценка, отсутствие сексуальной или эмоциональной близости с постоянным партнером или желание получить новые впечатления. Она отметила, что подталкивающие к неверности обстоятельства очень разнообразны и каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

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Ранее коуч по отношениям Мэттью Хасси оценил шансы женщин с большим сексуальным опытом построить серьезные отношения. По его мнению, мужчины имеют разные точки зрения по этому вопросу, поэтому не нужно обращать внимание на негативную информацию.

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      Екатерина Улитина
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