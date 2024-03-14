Sony улучшила консоль PlayStation 5
Корпорация Sony выпустила крупное обновление для приставки PlayStation 5. Об этом сообщает издание The Verge.
В первую очередь инженеры компании обновили прошивку геймпадов DualSense и DualSense Edge, чтобы улучшить качество звука и передачи голоса в чатах. Микрофоны контроллеров получили функцию, которая с помощью искусственного интеллекта (ИИ) устраняет фоновый шум.
Также в PS5 появилась обновленная функция «Поделиться экраном». Во время трансляции экрана другие геймеры могут делать различные пометки и реагировать на игровой процесс с помощью эмодзи. В Sony пообещали, что позже в марте выйдет обновление, которое добавит функцию трансляции экрана на смартфоны iOS и Android.
Кроме того, теперь пользователь может отрегулировать яркость индикатора питания PS5 — от тусклого до яркого состояний. Однако полностью отключить его не получится. Обновление будет доступно для пользователей консоли по всему миру.
В начале марта стало известно, что компания AMD будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для улучшения качества игр. Идея разработчиков состоит в том, что игра будет рендериться на ПК с меньшим разрешением, после чего сработает технология масштабирования, которая улучшит изображение.