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10:33, 14 марта 2024Наука и техника

Sony улучшила консоль PlayStation 5

The Verge: обновление для PlayStation 5 улучшило функцию «Поделиться экраном»

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Корпорация Sony выпустила крупное обновление для приставки PlayStation 5. Об этом сообщает издание The Verge.

В первую очередь инженеры компании обновили прошивку геймпадов DualSense и DualSense Edge, чтобы улучшить качество звука и передачи голоса в чатах. Микрофоны контроллеров получили функцию, которая с помощью искусственного интеллекта (ИИ) устраняет фоновый шум.

Также в PS5 появилась обновленная функция «Поделиться экраном». Во время трансляции экрана другие геймеры могут делать различные пометки и реагировать на игровой процесс с помощью эмодзи. В Sony пообещали, что позже в марте выйдет обновление, которое добавит функцию трансляции экрана на смартфоны iOS и Android.

Кроме того, теперь пользователь может отрегулировать яркость индикатора питания PS5 — от тусклого до яркого состояний. Однако полностью отключить его не получится. Обновление будет доступно для пользователей консоли по всему миру.

В начале марта стало известно, что компания AMD будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для улучшения качества игр. Идея разработчиков состоит в том, что игра будет рендериться на ПК с меньшим разрешением, после чего сработает технология масштабирования, которая улучшит изображение.

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      Андрей Ставицкий
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