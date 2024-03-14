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16:47, 14 марта 2024Россия

Путин поучаствует в связанных с ВСМ Москва — Петербург мероприятиях

Песков: Путин примет участие в связанных с ВСМ Москва — Петербург мероприятиях

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в связанных с высокоскоростной железнодорожной магистралью (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург мероприятиях. О планах российского лидера сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что в Челябинске на совещании затрагивалась эта тема. Там также отмечалась необходимость как можно раньше дать начало реальной реализации проекта. «Вот сегодня это и произойдет. И также будет церемония заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС», — рассказал Песков. Мероприятия пройдут в режиме видеоконференции.

Ранее Путин заявил, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород. Говоря о дальнейших планах, президент уточнил, что будет проложена магистраль в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье, в Минск и по другим востребованным направлениям.

Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, запустить движение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург через пять лет будет реально. По его словам, трассировка ВСМ по данному направлению уже полностью утверждена.

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      Алина Гончарова
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