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16:04, 29 февраля 2024Среда обитания

Путин раскрыл детали о высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Через какие города она пройдет?

Президент Путин: ВСМ Москва — Петербург пройдет через Тверь и Великий Новгород

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Первый маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Великий Новгород. Детали раскрыл президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Говоря о дальнейших планах, глава государства уточнил, что будет проложена магистраль в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону, на черноморское побережье, в Минск и по другим востребованным направлениям. Кроме того, Путин сообщил о продолжении масштабной модернизации центрального транспортного узла.

По словам президента, «московские центральные диаметры станут основой для того, чтобы соединить современными скоростными маршрутами столичный регион с Ярославской, Тверской, Калужской, Владимирской и другими областями».

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Кремле заявили о согласовании основной схемы ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Об этом ранее в феврале сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — уточнил он.

Путин, в свою очередь, отмечал, что Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовать проекты по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения. ВСМ Москва — Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития подобных проектов, указал президент.

Готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать — это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала

Владимир Путинпрезидент России

Вице-премьер назвал сроки запуска магистрали

Запустить движение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург через пять лет будет реально, убежден вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. На данный момент трассировка ВСМ по данному направлению уже полностью утверждена, отметил он. «Срок примерно от идеи до запуска порядка пяти лет (...). Считаем с 2024 года — пять лет. Мы считаем, что реально можно трассу полноценно запустить», — заключил Хуснуллин.

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Как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию стратегии развития инфраструктуры до 2030 года, на строительство четырех новых ВСМ в России правительство планирует потратить почти 11 триллионов рублей (10,8 триллиона). Речь идет в том числе о ВСМ Москва — Санкт-Петербург — создание трассы оценивается в 1,7 триллиона рублей, без учета стоимости входов в оба города.

Хуснуллин ранее отмечал, что после реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург необходимо построить ВСМ в южную и восточную стороны. По его мнению, нужно строить ВСМ по направлению к Черному или Азовскому морям. Еще одним важным направлением для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали служит восточное, в сторону Нижнего Новгорода и Казани, уточнил вице-премьер.

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      Алина Гончарова
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