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13:47, 14 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 15 по 17 марта

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на регион опасности россиян предупредили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что с пятницы по воскресенье, с 15 по 17 марта, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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В связи с этим в ведомстве призвали гостей и жителей Кубани соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС напомнили основные правила поведения в районах схода лавин.

«Не выходите в горы в снегопад и непогоду, — говорится в сообщении. — Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарников и деревьев».

Туристы застряли на Камчатке из-за неблагоприятных погодных условий минимум до пятницы, 15 марта. Местный аэропорт Елизово в ближайшие сутки не принимает и не отправляет рейсы. Отмечается, что путешественники не смогут улететь в Москву, Хабаровск, Магадан, Владивосток, Оссору, Палану, Северо-Курильск и Соболево.

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      Фариза Бацазова
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