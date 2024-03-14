Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 15 по 17 марта

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на регион опасности россиян предупредили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что с пятницы по воскресенье, с 15 по 17 марта, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

В связи с этим в ведомстве призвали гостей и жителей Кубани соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС напомнили основные правила поведения в районах схода лавин.

«Не выходите в горы в снегопад и непогоду, — говорится в сообщении. — Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарников и деревьев».

Туристы застряли на Камчатке из-за неблагоприятных погодных условий минимум до пятницы, 15 марта. Местный аэропорт Елизово в ближайшие сутки не принимает и не отправляет рейсы. Отмечается, что путешественники не смогут улететь в Москву, Хабаровск, Магадан, Владивосток, Оссору, Палану, Северо-Курильск и Соболево.