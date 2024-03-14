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11:11, 14 марта 2024Путешествия

Туристы на сутки застряли на Камчатке из-за непогоды

Туристы не смогут улететь с Камчатки в Москву до 15 марта из-за непогоды

Фото: Андрей Шапран / Коммерсантъ

Туристы застряли на Камчатке из-за неблагоприятных погодных условий минимум до пятницы, 15 марта. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

По данным источника, местный аэропорт Елизово в ближайшие сутки не принимает и не отправляет рейсы. До пятницы, 15 марта, туристы не смогут улететь в Москву, Хабаровск, Магадан, Владивосток, Оссору, Палану, Северо-Курильск и Соболево.

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В пресс-службе аэропорта пояснили, что специалисты проводят расчистку взлетно-посадочной полосы и что с пассажирами работают представители авиакомпаний.

Российский регион оказался под воздействием циклона 14 марта. Местные жители и туристы жалуются на перебои с электричеством и связью, сообщает Telegram-канал.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Владивостока, попал в снежную бурю во время посадки на Камчатке. Пассажиры рассказали, что при приземлении воздушное судно начало сильно трясти и кидать порывами ветра. Из-за этого женщины молились, а дети рыдали.

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      Марина Черняк
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