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12:31, 14 марта 2024Силовые структуры

Российские подростки под видом женщины вымогали деньги у мужчин в интернете

В Бийске суд вынес приговоры двум мужчинам, вымогавшим деньги под видом женщины

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Бийске суд вынес приговор двоим местным жителям, вымогавшим деньги у пользователей в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Алтайскому краю.

Двое мужчин, 19 и 20 лет, признаны виновными по двум статьям о вымогательстве. В зависимости от роли и степени участия, один фигурант получил наказание в виде лишения свободы на срок два года и два месяца в колонии общего режима, а второй — полтора года лишения свободы условно. В момент совершения преступления они были несовершеннолетними.

По данным ведомства, в 2021 году молодые люди создали фейковый аккаунт под женским именем в социальной сети и познакомились с мужчиной из Новгородской области. Злоумышленники попросили потерпевшего прислать интимные фотографии, а затем потребовали деньги, угрожая мужчине распространить в интернете позорящую его информацию. Потерпевший перевел деньги, которые подсудимые поделили между собой. Один из фигурантов совершил аналогичное преступление в отношении жителя Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Пензе 22-летняя учительница гимназии вступила в интимные отношения с 15-летним учеником и стала жертвой шантажа.

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      Анна Габай
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