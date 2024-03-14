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11:04, 14 марта 2024Наука и техника

Российский аналог американской «умной» бомбы назвали проблемой для Киева

TWZ: российский планирующий боеприпас УМПБ Д-30СН станет проблемой для Киева

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Новый российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30СН, который применили в ходе специальной военной операции, может стать серьезной проблемой для Киева. Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).

Высокоточным боеприпасом, который называют аналогом американской «умной» бомбы Small Diameter Bomb (SDB), можно вооружать самолеты и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Подробности об этом оружии по-прежнему ограничены, но все имеющиеся на данный момент свидетельства указывают на продолжающиеся усилия России по предоставлению более дешевых альтернатив крылатым и баллистическим ракетам, а также на то, что ее тактическая авиация имеет больше шансов выжить против наземных средств ПВО Украины», — пишет издание.

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Отмечается, что возможность запуска УМПБ с земли позволит не рисковать тактической авиацией без необходимости. Автор подчеркнул, что боеприпас будет особенно полезен для нанесения оперативных ударов по целям на дальних дистанциях.

Ранее в марте стало известно о применении УМПБ Д-30СН в зоне спецоперации. Снаряд диаметром 30 сантиметров можно сбрасывать с самолетов и запускать с помощью РСЗО «Торнадо-С».

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      Даниил Иринин
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