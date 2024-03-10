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01:29, 10 марта 2024Наука и техника

Российские военные применили на СВО новую «чудо-бомбу»

Fighterbomber: военные ВС РФ применили в зоне СВО новую «чудо-бомбу» УМПБ Д-30СН
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военные ВС РФ применили в зоне специальной военной операции (СВО) новую «чудо-бомбу». Речь идет об универсальном межвидовом планирующем боеприпасе (УМПБ) Д-30СН, рассказал Telegram-канал Fighterbomber.

Диаметр снаряда составляет 30 сантиметров. Ее основание описывают как трубу, на нем закреплены крылья. Внутри размещаются системы управления и спутникового самонаведения, а также более 100 килограммов взрывчатого вещества.

Такие бомбы предназначены для сброса с самолетов, а также для запуска с помощью реактивной системы залпового огня, к примеру, типа «Торнадо-С». Согласно информации с=источника, до сих пор боеприпас применяли без реактивного двигателя, необходимого для применения с РЗСО, однако в ближайшем будущем технологию планируют усовершенствовать.

Ранее журналист издания Bild из Германии назвал невероятной точность российских авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Она достигается за счет навигационной системы ГЛОНАСС и складных крыльев, пояснил он.

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      Александра Синицына
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