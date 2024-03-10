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00:04, 10 марта 2024Наука и техника

В Германии оценили невероятную точность российских авиабомб

Журналист Bild Репке назвал точность российских авиабомб с УМПК невероятной
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Журналист издания Bild из Германии Юлиан Репке оценил точность российских авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) и назвал ее невероятной.

По его словам, такие боеприпасы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) попадают точно в цель, поскольку оснащены навигационной системой ГЛОНАСС и складными крыльями.

Эти дополнения позволяют свободно падающим бомбам наносить удары с высокой точностью, пояснил журналист.

Ранее Репке рассказал, что успех российских военных под Авдеевкой во многом связан с применением авиационных бомб ФАБ-500, которые уничтожали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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