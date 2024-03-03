Bild: успехи России под Авдеевкой связаны с применением авиационных бомб ФАБ-500

Журналист и военный аналитик Юлиан Репке в репортаже Bild объяснил успехи России под Авдеевкой.

По его словам, российская армия действовала профессионально, массово применяя артиллерию и авиацию для прикрытия штурмовых частей. Он считает, что во многом успех российских военных связан с применением авиационных бомб ФАБ-500, которые уничтожали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналист назвал это одним из больших преимуществ ВС России.

Репке также отметил активное применение российской армией беспилотников, которые помогают обнаруживать и атаковать укрепленные позиции Киева, в том числе на запорожском направлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВСУ ежедневно теряют в среднем более 800 человек и 120 единиц вооружения. Всего с начала боевых действий Киев потерял свыше 444 тысяч военнослужащих.