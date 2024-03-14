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18:22, 14 марта 2024Наука и техника

Стало известно о будущем российской спутниковой группировки

Sitronics Group: группировка России не ограничится двумя тысячами спутников

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В будущем спутниковая группировка России не ограничится двумя тысячами аппаратов. Об этом РИА Новости стало известно от президента Sitronics Group Николая Пожидаева.

По его мнению, в 2030 году Россия на околоземной орбите будет располагать более чем 1700 спутниками. «Я думаю, что цифры по количеству спутников еще будут пересмотрены в сторону увеличения, так как в России раньше не было рынка космических сервисов и данных, клиенты только приходят к пониманию, зачем они нужны, и что можно делать со спутниковыми данными», — заявил руководитель.

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По его словам, в 2023 году компания выпустила более 100 спутников и планирует наращивание производства. Пожидаев уверен, что ежегодно российские производители космических аппаратов способны выпускать от 500 спутников.

В феврале в ходе пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что сотрудничество государства и частных компаний может «реально сдвинуть ситуацию к 2030 году» с российской спутниковой группировкой.

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      Иван Потапов
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