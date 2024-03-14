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13:09, 14 марта 2024Бывший СССР

В Грузии допустили уголовное преследование Саакашвили после помилования

Мачарашвили: после помилования Саакашвили может грозить дело об измене родине

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

В случае помилования бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может стать фигурантом уголовного дела о госизмене. Об этом заявил член грузинской парламентской группы «Сила народа» Гурам Мачарашвили, передает «Интерфакс»

По его словам, к настоящему времени «покровители Саакашвили активизировались для его освобождения из заключения». Депутат допустил, что вопреки презрению к фигуре экс-главы республики действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили может подписать акт о помиловании «под давлением своих западных кураторов».

Мачарашвили заверил, что в этом случае он вместе со сторонниками будет требовать возбуждения уголовного дела против Саакашвили по статье об измене родине в связи с его приказами о начале военных действий в августе 2008 года.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявлял, что вооруженный конфликт 2008 года в Южной Осетии является политическим преступлением грузинских властей того времени во главе с Саакашвили. При этом он подчеркнул, что это утверждение «не нуждается в большом обсуждении».

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      Георгий Нестеров
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