В Кремле высказались о колонке Юлии Навальной для Washington Post

Песков заявил, что в Кремле не читали колонку вдовы Навального для WP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали колонку вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии Навальной для Washington Post. Его высказывание приводит РИА Новости.

По его мнению, иногда даже WP публикует материалы низкого качества.

Накануне Washington Post выпустило статью Юлии Навальной, в которой та порассуждала о предстоящих президентских выборах в России.

«Нет, мы не читаем такие материалы», — отметил Песков в ответ на вопрос одного из журналистов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказала о введении антироссийских санкций из-за смерти Навального.