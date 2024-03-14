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12:39, 14 марта 2024Россия

В Кремле высказались о колонке Юлии Навальной для Washington Post

Песков заявил, что в Кремле не читали колонку вдовы Навального для WP
Юлия Навальная

Юлия Навальная. Фото: Yves Herman / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали колонку вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии Навальной для Washington Post. Его высказывание приводит РИА Новости.

По его мнению, иногда даже WP публикует материалы низкого качества.

Накануне Washington Post выпустило статью Юлии Навальной, в которой та порассуждала о предстоящих президентских выборах в России.

«Нет, мы не читаем такие материалы», — отметил Песков в ответ на вопрос одного из журналистов.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказала о введении антироссийских санкций из-за смерти Навального.

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      Анна Щербакова
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