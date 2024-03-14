В ОКР анонсировали принуждение желающих выступить на ОИ россиян к осуждению СВО

Поздняков анонсировал принуждение российских спортсменов на ОИ к осуждению СВО

Российских спортсменов, которые решат выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, будут принуждать к осуждению специальной военной операции (СВО) на Украине. Наличие такого требования анонсировал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, его слова приводит ТАСС.

«Будут выдвинуты правила поведения на Олимпиаде, которые будут в строгом соответствии с теми критериями, вернее, принципами, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК», — заявил Поздняков.

Он также подчеркнул, что атлетов могут принудить к подписанию документов, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, способны принести негативные последствия в плане нарушения российского законодательства.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.