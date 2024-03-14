В Орловской области уничтожили еще один украинский беспилотник
Над Орловской областью уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
«Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен», — написал политик.
По его словам, разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил он.
Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил Клычков.
Затем он сообщил о втором сбитом беспилотнике. Информации о пострадавших или разрушениях нет.