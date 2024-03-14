В Орловской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Орловский губернатор Клычков сообщил об уничтожении еще одного беспилотника

Над Орловской областью уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен», — написал политик.

По его словам, разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил он.

Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил Клычков.

Затем он сообщил о втором сбитом беспилотнике. Информации о пострадавших или разрушениях нет.