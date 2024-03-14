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17:21, 14 марта 2024Россия

В Орловской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Орловский губернатор Клычков сообщил об уничтожении еще одного беспилотника

Фото: РИА Новости

Над Орловской областью уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен», — написал политик.

По его словам, разрушений и пострадавших нет. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил он.

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Ранее стало известно, что в Орловской области сработала система противовоздушной обороны. «Сегодня днем при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбит беспилотный летательный аппарат», — пояснил Клычков.

Затем он сообщил о втором сбитом беспилотнике. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

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      Никита Абрамов
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