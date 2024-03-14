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20:07, 14 марта 2024Наука и техника

В США оценили новую функцию российской «Герани»

TWZ: российский дрон-камикадзе «Герань» получил камеру для разведки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе «Герань», которые используют для поражения целей на территории Украины, получили камеру для разведки. Возможности дрона с новыми функциями оценили в публикации американского издания The War Zone (TWZ).

«Хотя это может выглядеть как грубая установка (…) это может иметь серьезные последствия для Украины, которые мы, возможно, уже наблюдаем на поле боя», — пишет издание.

Отмечается, что дрон может использовать украинские беспроводные сети для передачи полученных изображений на пункт управления. Автор добавил, что ранее появлялись сообщения о «Геранях» с 4G-модемами и SIM-картами украинских операторов. По его словам, сочетание камеры и модема превращает дрон-камикадзе в средство разведки большой дальности, которое выполняет задачи в режиме реального времени за пределами прямой видимости.

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В публикации допустили, что примитивная конфигурация с установленной на шурупах камерой может быть экспериментальной, а после отработки концепции конструкторы получат средства для разработки более совершенного решения.

Ранее в марте журналист Владимир Соловьев показал производство российских дронов-камикадзе «Герань» на видео. На записи видны рабочие помещения с местами для сборки аппаратов и готовыми к отправке заказчику изделиями.

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      Даниил Иринин
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