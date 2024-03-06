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09:02, 6 марта 2024Наука и техника

Производство российских «Гераней» показали на видео

Соловьев показал производство дронов-камикадзе «Герань» на видео
СюжетРакетные удары по Украине:

Производство российских дронов-камикадзе «Герань» показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

На записи видны рабочие помещения с местами для сборки аппаратов и готовыми к отправке заказчику изделиями. В кадр попали беспилотники, окрашенные в черный и светло-серый цвет.

В январе «Российская газета» писала, что Вооруженные силы России впервые применили для ударов по Украине реактивные дроны «Герань», которые развивают скорость более 500 километров в час.

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В декабре стало известно о применении новой модификации дрона «Герань» в ходе нанесения ударов по целям на Украине. Аппарат создали из радиопоглощающего композита, который снижает эффективность противовоздушной обороны противника.

В сентябре издание The Drive писало, что беспилотники «Герань» получили новую боевую часть, содержащую шрапнель, выбрасывающую вольфрамовые поражающие элементы.

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      Даниил Иринин
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