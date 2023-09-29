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20:04, 29 сентября 2023Наука и техника

В США рассказали о российских «Геранях» со шрапнелью

The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Беспилотники «Герань» получили новую боевую часть, содержащую шрапнель, выбрасывающую вольфрамовые поражающие элементы. О модернизации российского дрона рассказывает американское издание The Drive.

Кроме нового вооружения, беспилотники получили планер из обновленного композитного материала, заполненный твердым пенопластом, и новые антенны, снижающую угрозу воздействия систем радиоэлектронного подавления противника. Также были обновлены двигатель и аккумулятор дрона.

«Россия может продолжать наступление на Украину с воздуха за пределами линии фронта, не расходуя имеющиеся у нее крылатые и баллистические ракеты малой дальности», — говорится в публикации.

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Ранее издание Defense News сообщило, что финская компания Insta разработала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Steel Eagle со шрапнелью, который могут начать поставлять Киеву для компенсации нехватки снарядов.

В сентябре «Российская газета» сообщила, что в ролике из Ирана можно заметить реактивный вариант дрона-камикадзе Shahed-136.

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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