Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:51, 27 сентября 2023Наука и техника

Иран представил реактивный вариант дрона-камикадзе Shahed-136

В ролике из Ирана заметили реактивный вариант дрона-камикадзе Shahed-136
СюжетИранские беспилотники:

Кадр: ISWNEWS

В ролике из Ирана можно заметить реактивный вариант дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает «Российская газета».

Исходя из опубликованного документального видео, представленный беспилотник вместо обычного двигателя внутреннего сгорания получил небольшой турбореактивный.

«Фактически это уже небольшая крылатая ракета. Дальность тут явно должна быть меньше, чем у Shahed-136, но зато скорость должна быть выше», — заметил на страницах своего блога в LiveJournal старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

Материалы по теме:
Россия применила «Кинжал» в ходе спецоперации. Что это за оружие и как оно меняет ситуацию на фронте?
Россия применила «Кинжал» в ходе спецоперации.Что это за оружие и как оно меняет ситуацию на фронте?
4 сентября 2023
Беспилотники, броневики и космическая станция. Как выглядит самое современное оружие и техника России?
Беспилотники, броневики и космическая станция.Как выглядит самое современное оружие и техника России?
15 августа 2023

Ранее американское издание The Drive сообщило, что министру обороны России Сергею Шойгу в ходе визита в Тегеран показали «странную» барражирующую ракету класса «земля-воздух» иранской разработки, известную в США как 358.

В сентябре глава российского военного ведомства в ходе визита в Тегеран посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, где ему показали ракеты и беспилотники иранского производства.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    В Армении пообещали принять все меры для возвращения Варданяна из Баку

    В ООН призвали гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе

    Бондарчук пришел с супругой на премьеру фильма про Конюхова

    На Западе высказали опасения из-за атак Украины на Россию

    Дачников научили избавляться от вредителей

    Осужденные за шпионаж украинцы попали на видео ФСБ

    Мужчина пригласил женщину на свидание и попросил помочь с замороженными крысами

    Российский футболист пожаловался на зарплату в норвежском клубе

    Пассажирам выплатили 125 тысяч рублей за полет с плохо пахнущей собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости