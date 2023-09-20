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13:51, 20 сентября 2023Наука и техника

Шойгу в Иране показали ракеты и беспилотники

Министру обороны Шойгу показали ракеты и беспилотники в ходе его визита в Иран
СюжетИранские беспилотники:

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, где ему показали ракеты и беспилотники иранского производства. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, главе российского военного ведомства были продемонстрированы тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты средней и большой дальностей.

Посетивший выставку Шойгу по окончании своего визита оставил запись в книге почетных гостей.

Ранее глава Минобороны России на встрече с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани заявил, что взаимодействие двух государств выходит на новый уровень.

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    Иван Потапов
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