Шойгу в Иране показали ракеты и беспилотники

Министру обороны Шойгу показали ракеты и беспилотники в ходе его визита в Иран

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, где ему показали ракеты и беспилотники иранского производства. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, главе российского военного ведомства были продемонстрированы тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты средней и большой дальностей.

Посетивший выставку Шойгу по окончании своего визита оставил запись в книге почетных гостей.

Ранее глава Минобороны России на встрече с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани заявил, что взаимодействие двух государств выходит на новый уровень.