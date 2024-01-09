Стало известно о применении ВС России реактивных «Гераней» для ударов по Украине

ВС России применили для ударов по Украине реактивные БПЛА «Герань»

Вооруженные силы (ВС) России впервые применили для ударов по Украине реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань». Об этом стало известно «Российской газете».

Издание напоминает, что ранее ВС России использовали бензиновые модификации «Гераней» с индексом M. Реактивные версии получили индекс MJ и развивают скорость более 500 километров в час.

В декабре 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что Россия применила малозаметные «Герани» для удара по Украине.

В том же месяце заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов сообщил, что на российские БПЛА «Герань» установили реактивные двигатели.