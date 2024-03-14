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10:48, 14 марта 2024Среда обитания

Москвичам назвали срок прихода весны

Синоптик Тишковец: метеовесна в Москве наступит 14 марта

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Весенние температуры основательно задержатся в Москве с четверга, 14 марта. Срок прихода метеовесны столичным жителям назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает РИА Новости.

Еще вчера средняя температура в течение дня держалась на уровне минус 0,6 градуса. Ночью столбики термометров опустились до минус 4,2 градуса, а днем, по прогнозам специалистов, потеплеет до плюс 6 градусов. Таким образом, среднесуточная температура 14 марта в Москве превысит ноль градусов. При этом, по сведениям синоптика, весна в этом году наступает на неделю раньше положенного.

Еще 6-8 марта в Россию возвращались январские холода. Ночью в Башкирии стояли 20-градусные морозы. В столице температура опускалась до минус 12 градусов.

С этой недели воздух начнет сильно прогреваться. Ранее россиянам рассказали, когда ждать апрельскую погоду. По данным специалистов, апрельские температуры нагрянут прежде, чем закончится календарный март. В ближайшие дни в Москве будет солнечно.

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      Виктория Клабукова
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