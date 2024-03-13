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07:50, 13 марта 2024Среда обитания

Россиянам пообещали ранний апрель

«Фобос»: апрельская погода придет в Россию раньше апреля

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Под влиянием циклонов апрельская погода придется в Россию раньше, чем закончится март. Такую погоду россиянам пообещали специалисты центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозам, в ближайшие дни потепление усилится. В среду, 13 марта, температура воздуха в Санкт-Петербурге достигнет шести градусов тепла днем и нуля — ночью. В темное время суток ожидаются дожди, которые усилятся в четверг при дальнейшем подъеме температуры до семи градусов тепла.

В Москве сохранится солнечная погода, а воздух прогреется сильнее. В среду и четверг температура достигнет плюс пяти-шести градусов, а в пятницу — плюс семи градусов. Климатические показатели опередят климат почти на месяц.

Синоптики ожидают, что потепление затянется и выйдет на пик к концу текущей недели. «В субботу оттепели охватят всю Русскую равнину кроме Крайнего Севера и даже пробьются в Западную Сибирь. А в центральных районах и Черноземье температурный режим станет на сто процентов апрельским», — говорится в материале.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал скорый приход весенней погоды в Москву.

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      Александра Качан
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