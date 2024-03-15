68-летняя Ирина Хакамада ответила на слухи о пластике

Ирина Хакамада рассказала о лазерном омоложении и опровергла слухи о пластике

Бизнес-тренер, экономистка, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада ответила на слухи о пластических операциях и рассказала о лазерном омоложении. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 2,9 миллиона подписчиков.

68-летняя знаменитость посетила клинику эстетической медицины в Москве. На размещенных кадрах она предстала в свитере с абстрактным принтом, черных легинсах и белых уггах. При этом она отметила, что подписчики заподозрили ее в чрезмерном изменении внешности. Однако публицистка опровергла их предположения.

«В последнее время мне пишут, что я помолодела, что я сделала пластику, начала наконец-то "колоться", поэтому у меня лицо такое гладкое. На самом деле это все неправда, я просто делаю аппаратные процедуры», — заявила автор поста.

В свою очередь, врач Хакамады указала, что ее клиентка избегает инъекций и травматических методик коррекции внешнего вида. Вместо этого она предпочитает безболезненную процедуру лазерного омоложения Fotona 4D.

В январе Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике. Она снялась на пляже, сидя на бревне на фоне моря.