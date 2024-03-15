Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
Сегодня
15:00 (Мск)
МБА
Winline Кубок России|1/2 финала
Зенит
Сегодня
18:00 (Мск)
Уралмаш
Winline Кубок России|1/2 финала
Кёльн
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|26-й тур
Эмполи
Сегодня
22:45 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|29-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|29-й тур
Тулуза
Сегодня
23:00 (Мск)
Лион
Франция - Лига 1|26-й тур
13:08, 15 марта 2024Спорт

Африканский футболист клуба РПЛ рассказал об оставшейся на Украине семье

Африканский игрок «Урала» Эммерсон рассказал об оставшейся на Украине семье
Эммерсон (справа)

Эммерсон (справа). Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Защитник «Урала» и сборной и Республики Конго по футболу Эммерсон рассказал об оставшихся на Украине членах семьи. Его слова приводит Sport24.

По словам игрока, в Одессе у него живут мама и сестра, которые не планируют переезжать в Россию. «У них своя жизнь. Слава богу, их безопасности на сегодняшний день ничего не угрожает. Какой смысл выдергивать их в незнакомую страну?» — заявил Эммерсон.

В нынешнем сезоне африканец провел 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). На его счету один забитый мяч.

Эммерсон — уроженец Одессы, помимо гражданства Республики Конго, у него есть украинский паспорт. Футболист выступает в России с 2020 года. К «Уралу» он присоединился летом 2022-го.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

      Стало известно об удивительной особенности жителей российского города

      В России раскрыли дизайн поезда для высокоскоростных магистралей

      Стоимость биткоина резко снизилась после рекордного роста

      В Киеве обеспокоились потерей значительных территорий к лету без помощи США

      Стюардесса сообщила о страхе летать на Boeing из-за частых поломок самолетов

      Названа сокращающая продолжительность жизни привычка

      ВСУ выпустили по территории России ракеты из РСЗО «Вампир»

      Масштабы грядущих лесных пожаров в России оценили

      В США рассказали о затрачивающей 3500 долларов в секунду пушке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше