Африканский футболист клуба РПЛ рассказал об оставшейся на Украине семье

Африканский игрок «Урала» Эммерсон рассказал об оставшейся на Украине семье

Защитник «Урала» и сборной и Республики Конго по футболу Эммерсон рассказал об оставшихся на Украине членах семьи. Его слова приводит Sport24.

По словам игрока, в Одессе у него живут мама и сестра, которые не планируют переезжать в Россию. «У них своя жизнь. Слава богу, их безопасности на сегодняшний день ничего не угрожает. Какой смысл выдергивать их в незнакомую страну?» — заявил Эммерсон.

В нынешнем сезоне африканец провел 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). На его счету один забитый мяч.

Эммерсон — уроженец Одессы, помимо гражданства Республики Конго, у него есть украинский паспорт. Футболист выступает в России с 2020 года. К «Уралу» он присоединился летом 2022-го.