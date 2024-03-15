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20:12, 15 марта 2024Культура

Боец Макгрегор ответил на вопрос о продолжении карьеры актера

Боец Макгрегор признался в нежелании сниматься в кино в будущем

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ответил на вопрос о продолжении карьеры актера. Его слова приводит Yahoo! Sport.

Комментируя ремейк фильма «Дом у дороги» (1989), в котором спортсмен принял участие, Макгрегор признался, что был утомлен напряженным графиком, и заявил, что не знает, смог бы он продолжить кинокарьеру.

«Это была тяжелая работа. Я привык к тяжелой работе, но график был напряженным. Не уверен, что захочу снова такое пережить, но дело сделано, это уже история. Деньги могут приходить и уходить, но этот фильм останется навсегда», — отметил боец.

Ранее стало известно, что документальный фильм об олимпийском чемпионе по фигурному катанию Романе Костомарове выйдет в российский прокат 9 марта.

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      Анастасия Астахова
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