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17:44, 15 марта 2024Наука и техника

Раскрыт дешевый складной смартфон Samsung

Android Authority: Samsung выпустит дешевый складной смартфон без стилуса

Фото: Samsung

Южнокорейская корпорация Samsung представит доступный складной смартфон. Об этом сообщает издание Android Authority.

Девайс должны выпустить летом. По информации инсайдеров, компания готовит две версии Galaxy Z Fold 6 — классическую флагманскую и более дешевую модель. Доступный вариант будет отличаться от дорогого отсутствием поддержки работы со стилусом.

Специалисты Display Supply Chain Consultants (DSCC) предположили, что таким образом корпорация сможет немного сэкономить на производстве складного устройства. При этом разница в цене между флагманом и доступным аппаратом не раскрывается. «Мы предполагаем, что более дешевая версия также будет иметь и другие компромиссы, чтобы оправдать снижение цены», — заметили журналисты медиа.

Сейчас Samsung продает Galaxy Z Fold 5 за 1799 долларов, или около 165 тысяч рублей. Складной аппарат имеет поддержку стилуса, но его нет в комплекте. Этим девайс отличается от Galaxy S24 Ultra, который имеет стилус и отдельное отверстие в корпусе для хранения аксессуара.

В конце февраля компания ZTE анонсировала в Японии раскладной телефон Libero Flip за 420 долларов. Девайс считается самым доступным смартфоном со складным дисплеем на рынке.

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      Андрей Ставицкий
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