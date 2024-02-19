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16:29, 19 февраля 2024Наука и техника

Представлен самый дешевый складной смартфон

ZTE анонсировала в Японии раскладной телефон Libero Flip за 420 долларов

Фото: Albert Gea / Reuters

Компания ZTE представила доступный складной смартфон в Японии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте SoftBank.

Устройство было разработано китайской ZTE совместно с Y!mobile, которая является дочерней фирмой японской корпорации SoftBank. Девайс называют самым дешевым аппаратом с гибким дисплеем на рынке. Аппарат оценили в 420 долларов, или около 39 тысяч рублей, но во время сбора предзаказов смартфон будет стоить 265 долларов. Устройство выйдет в продажу 29 февраля.

Анонсированный девайс получил форм-фактор раскладушки и основной дисплей диагональю 6,9 дюйма с разрешением 2790х1188 пикселей. На внешней стороне смартфона находится дополнительный экран диагональю 1,43 дюйма. Сообщается, что на него выводится справочная информация.

Libero Flip получил процессор Snapdragon 7 Gen 1, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной. Аппарат вышел с основной камерой, получившей объективы разрешением 50 и 2 мегапикселей. Девайс имеет батарею емкостью 4310 миллиампер-часов, защиту от влаги по стандарту IP42, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC. Неизвестно, появится ли складной смартфон ZTE на мировом рынке.

В конце февраля китайские инсайдеры рассказали, что компания Apple приостановила процесс разработки и производства первого складного iPhone. Причиной назвали низкое качество разработанного прототипа.

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      Андрей Ставицкий
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