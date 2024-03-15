Еще одна дружественная страна начнет поставки яиц в Россию

В Иране анонсировали начало поставок яиц в Россию

Иран собирается в течение 20 дней отправить в Россию первую партию куриных яиц, сообщил председатель союза птицеводов страны Хамид Реза Кашани, слова которого приводит ТАСС. По словам функционера, поставки продукта нормализовались после снятия Ираном ограничений на экспорт, вступивших в силу в октябре 2023 года.

Из-за того что яйца в России подорожали за год более чем в полтора раза, в стране с 1 января 2024 года обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставляют при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран.

На фоне этого Белоруссия к началу марта текущего года увеличила поставки на российский рынок в 2,7 раза, до 148 миллионов штук. Азербайджан и Турция в те же сроки импортировали в РФ 20,1 и 12,3 миллиона куриных яиц соответственно.