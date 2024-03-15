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16:01, 15 марта 2024Культура

Гагарина споет на матче между сборными России и Парагвая

Полина Гагарина выступит на матче между сборными России и Парагвая

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Певица Полина Гагарина выступит на матче между футбольными сборными России и Парагвая. Об этом сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), предает ТАСС.

Игра состоится 25 марта на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве. Исполнительница выступит с номером открытия и споет песню «Миллион голосов», с которой в 2015 году представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение».

«Также группа NLO исполнит песню "Танцы", MIA Boyka — "Гагарин", группа "Земляне" — "Трава у дома". Матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина», — рассказали в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

Ранее сообщалось, что Гагарина не смогла принять участие в исполнении гимна России перед матчем между сборными РФ и Сербии.

Игра российской сборной против сербских футболистов пройдет 21 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. В этот же день у исполнительницы запланировано выступление на частном мероприятии, заказ на которое поступил еще в ноябре прошлого года. Гагарина планировала изменить время своего концерта на корпоративе, чтобы успеть на стадион, однако заказчики пригрозили ей неустойками.

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      Анастасия Астахова
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