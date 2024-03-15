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11:33, 15 марта 2024Наука и техника

«Гремящий» и Ту-142М3 провели учения по РЭБ

ТОФ: корвет «Гремящий» и самолет Ту-142М3 провели учения по РЭБ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Корвет «Гремящий» и противолодочный самолет Ту-142М3 провели учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) в Японском море. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

«Личный состав корвета провел учение по применению штатных средств комплекса РЭБ в ходе авианалета условного противника в море», — заявили в ТОФ.

Там добавили, что по замыслу учений была обнаружена воздушная цель, направлявшаяся на корабль, после чего были задействованы средства РЭБ.

В мае 2023 года экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 морской авиации ТОФ в ходе учебно-тренировочных полетов над Тихим океаном обнаружили подлодку условного противника и навели на нее надводный корабль флота.

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      Иван Потапов
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