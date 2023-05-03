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17:27, 3 мая 2023Наука и техника

Ту-142М3 навели корабль на подлодку «противника» в ходе тренировочных полетов

Самолеты Ту-142М3 ТОФ навели корабль на подлодку «противника» в ходе тренировочных полетов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учебно-тренировочных полетов над Тихим океаном обнаружили подлодку условного противника и навели на нее надводный корабль флота. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает РИА Новости.

«В ходе мероприятия летчики отработали практические действия по применению радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с приемом и анализом полученной информации. После условного обнаружения "вражеской" подводной лодки летчики провели мероприятия по слежению за ней», — говорится в сообщении.

После прибытия надводного корабля в район нахождения подлодки условного противника экипаж Ту-142 передал данные о ее местонахождении. Также в рамках учебно-тренировочных полетов летчики проверили навыки прохождения заданного курса и слаженность действий экипажей при пилотировании.

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Базовую версию Ту-142 разработали для обнаружения и уничтожения атомных подводных лодок противника в районах патрулирования. Модернизированный Ту-142М3, получивший новое оборудование, приняли на вооружение в 1985 году.

В апреле Ту-142 ТОФ России провели учение по поиску и слежению за подлодками условного противника в ходе внезапной проверки.

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Даниил Иринин
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