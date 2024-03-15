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20:05, 15 марта 2024Моя страна

Иностранец перечислил четыре странные особенности россиян

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Иностранец из Германии по имени Матиас перечислил четыре особенности россиян, которые кажутся странными. Его слова приводит канал «Где нам жить» в «Дзен».

Мужчина рассказал, что провел в России с супругой почти полгода. По словам путешественника, его поразила невосприимчивость русских к холоду. «Русские — настоящие варвары, словно из фильмов про викингов или кельтов. Для меня дикость увидеть в 20-градусный мороз девушку в юбке и колготках», — пояснил он.

Помимо этого, Матиас обратил внимание на внешность русских мужчин. «Пожалуй, нигде не видел столько бородатых мужчин», — заявил он.

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Вдобавок немец отметил большую любовь россиян к атрибутам роскошной жизни. «Ваши люди крайне падки на элементы роскоши. Видеть женщин в шубах в метро... Даже не могу представить, что немец наденет на себя цепь или кольца. Мужик, продай цацки и купи машину!» — сыронизировал иностранец.

В заключение Матиас подчеркнул, что русские люди отличаются особым нравом. «Порой кажется, что они держатся словно племенем. Все, что извне, по их мнению, — это плохо. Импортные бренды и товары вызывают недоверие или даже негатив. Нам, иностранцам, Россия нравится, но нигде мы не собирали столько косых взглядов», — подытожил мужчина.

Ранее иностранец назвал три восхищающих его черты россиянок. В первую очередь европеец отметил, что россиянки красивее, чем женщины в Европе.

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      Екатерина Ештокина
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