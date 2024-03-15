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10:55, 15 марта 2024Культура

Киркоров рассказал о вечеринке в честь развода с Пугачевой

Киркоров сам организовал вечеринку в ресторане в честь развода с Пугачевой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что устроил вечеринку в честь развода с певицей Аллой Пугачевой. Воспоминаниями артист поделился в шоу «Это нормально?» на ТНТ, выпуск доступен на Rutube.

Звездная чета провела в браке десять лет и официально развелась в 2005 году. Киркоров отметил, что самостоятельно организовал мероприятие по случаю расставания. «Поехали отмечать в хороший ресторан, это было очень мило. И бывшая жена была, вместе и отметили», — рассказал он.

Киркоров заявил, что не видит ничего необычного в празднике по случаю завершения отношений. «Тосты поднимали, смеялись, вспоминали хорошее, доброе, веселились», — поделился впечатлениями певец.

Ранее Киркоров удалил из своих соцсетей посты, в которых признается в любви к Пугачевой.

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      Мария Рюрикова
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