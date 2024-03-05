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12:30, 5 марта 2024Культура

Посты с признанием в любви к Пугачевой исчезли из соцсетей Киркорова

Филипп Киркоров удалил посты с признанием в любви к Алле Пугачевой

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Исполнитель Филипп Киркоров удалил из своих соцсетей посты, в которых признается в любви к эстрадной певице Алле Пугачевой. На это обратило внимание издание «Фонтанка».

Записи с упоминанием артистки исчезли с официальных страниц певца в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и «ВКонтакте». Сам Киркоров на данный момент никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее Киркоров опубликовал у себя в соцсетях отрывок новой композиции Пугачевой. Он поблагодарил артистку за проникновенные слова, прозвучавшие в композиции. «Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Пой, Алла! Люблю», — подписал артист публикацию.

В первый день весны Алла Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.», куда вошли аудиозаписи с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году. Кроме того, в сети появилась первая песня артистки за пять лет, которая вызвала бурную реакцию ее коллег по сцене и слушателей.

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