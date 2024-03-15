Евгений Кузнецов забросил дебютную шайбу после обмена из «Вашингтона»

Российский форвард «Каролины Харрикейнс» Евгений Кузнецов отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 15 марта, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Кузнецов отличился в середине второго периода. Для него эта шайба стала дебютной после обмена из «Вашингтон Кэпиталс».

Кузнецов был обменян из столичного клуба 8 марта. В составе «Каролины» он провел четыре матча, помимо гола в его активе две результативные передачи.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе семь голов и 11 результативных передач.