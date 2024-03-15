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09:01, 15 марта 2024Экономика

Миру спрогнозировали резкий рост спроса на сжиженный газ

ФСЭГ: доля СПГ в мировой торговле газом достигнет 64 % к 2050 году

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сжиженный природный газ (СПГ) начнет доминировать в мировой газовой торговле уже к 2026 году, а к 2050-му его доля резко вырастет и достигнет уровня в 64 процента. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Согласно ожиданиям экспертов, ежегодные мировые поставки СПГ к 2050-му составят 805 миллионов тонн, или 1,1 триллиона кубометров в регазифицированном виде. До 2030 года крупнейшим импортером этого вида топлива будет Китай, однако после этого лидирующие позиции на глобальном рынке перейдут к Индии. Главными драйверами роста мирового спроса на СПГ будут страны Южной и Юго-Восточной Азии, полагают аналитики.

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Что касается трубопроводного газа, то его роль в глобальной торговле, напротив, будет неуклонно снижаться. К 2050 году, как ожидают в ФСЭГ, мировые поставки этого вида топлива снизятся на 11 процентов к уровню 2022-го и сократятся с 700 до 620 миллиардов кубометров в год. В целом общий объем глобальной газовой торговли к 2050 году эксперты оценили в 1,73 триллиона кубометров (плюс 39,5 процента).

Ранее аналитики британской нефтегазовой компании Shell спрогнозировали резкий рост мирового спроса на СПГ к 2040 году. К тому времени, как ожидают эксперты, глобальный интерес к этому вида топлива вырастет более чем на 50 процентов в сравнении с нынешним уровнем. При этом главным драйвером роста мирового спроса на СПГ выступит Китай. В результате суммарный объем мировой торговли СПГ к 2040 году увеличится до 625-685 миллионов тонн.

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      Анатолий Акулов
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