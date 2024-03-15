Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 15 марта 2024Мир

Нарышкин обвинил Запад в выкачивании ресурсов Украины под видом помощи

Нарышкин: под видом помощи Запад отнимает у Украины последние ресурсы

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Под видом помощи Украине страны Запада отнимают у нее последние оставшиеся ресурсы. С этим обвинением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

«Страна, погрязшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева. Их так называемая помощь оборачивается лишь усугублением ситуации и перетоком последних оставшихся ресурсов за рубеж», — заявил Нарышкин.

Заявление было сделано в ходе круглого стола по теме иностранной военной интервенции во время Гражданской войны в России 1917-1922 годов. Глава СВР провел параллель между действиями интервентов и современной политикой Запада в отношении Украины.

В ходе этого же мероприятия Нарышкин назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину безумными и параноидальными мечтами.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности попытки прорыва диверсантов на территорию России. Как их оттесняли от границы?

      Экономист высказался о вероятности новых рекордов биткоина

      Метеоролог назвал срок схода снега в Москве

      Российские айтишники стали в два раза чаще брать микрозаймы

      Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

      Блогер Хасбик показал фото с обритой налысо головой

      Россиянку задержали за подготовку к диверсии по заданию украинских спецслужб

      В России ответили на слова Макрона о возвращении Крыма в состав Украины

      Россияне рассказали правду о китайских автомобилях

      На Чукотке зафиксировали стопроцентную явку на выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше