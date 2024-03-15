Нарышкин обвинил Запад в выкачивании ресурсов Украины под видом помощи

Нарышкин: под видом помощи Запад отнимает у Украины последние ресурсы

Под видом помощи Украине страны Запада отнимают у нее последние оставшиеся ресурсы. С этим обвинением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

«Страна, погрязшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева. Их так называемая помощь оборачивается лишь усугублением ситуации и перетоком последних оставшихся ресурсов за рубеж», — заявил Нарышкин.

Заявление было сделано в ходе круглого стола по теме иностранной военной интервенции во время Гражданской войны в России 1917-1922 годов. Глава СВР провел параллель между действиями интервентов и современной политикой Запада в отношении Украины.

В ходе этого же мероприятия Нарышкин назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину безумными и параноидальными мечтами.