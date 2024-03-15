Посетивший избирательный участок Киркоров попал на видео

Киркоров посетил избирательный участок вместе с отцом и попал на видео

Российский певец Филипп Киркоров посетил избирательный участок в Москве вместе со своим отцом, 91-летним артистом Бедросом Киркоровым, и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

56-летний исполнитель отметил, что ходить на выборы президента России — давняя семейная традиция, а также подчеркнул, что три дня — хороший период для голосования, так как есть время сделать выбор сердцем.

«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — заявил певец в разговоре с журналистами. Отмечается, что Киркоров сделал свой выбор через электронный терминал, а его отец проголосовал через бюллетень.

Ранее исполнитель рассказал, что устроил вечеринку в честь развода с певицей Аллой Пугачевой.