Путин узнал заранее о попытках ВСУ прорваться через российскую границу

«Россия 1»: разведка узнала о попытках ВСУ прорвать границы РФ за две недели

Российская разведка получила сведения о готовящихся попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу с РФ в Белгородской и Курской областях за две недели до начала операций. Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин был оповещен об угрозе и распорядился заменить солдат-срочников на линии государственной границы на контрактников и спецназ, об этом рассказал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — уточнил Зарубин.

Ранее журналист Павел Зарубин, ссылаясь на министра обороны РФ Сергея Шойгу, рассказал, что в пятницу, 15 марта, ВСУ предприняли еще одну попытку прорваться на территорию Белгородской области. «70 процентов личного состава (противника) и три танка уничтожены», — уточнил он результаты инцидента.