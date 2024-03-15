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20:01, 15 марта 2024Россия

Ракетную опасность в Белгороде объявили во время прямого эфира губернатора

Во время прямого эфира Гладкова в Белгороде началась сирена ракетной опасности

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Во время прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сработала сирена ракетной опасности. Запись трансляции доступна в группе главы региона во «ВКонтакте».

Во время ответа на один из вопросов на фоне зазвучал сигнал тревоги.

«Уважаемые друзья, объявлена ракетная опасность. Конечно же все сейчас должны укрыться», — сказал глава области. Он также призвал укрыть в безопасных местах своих близких.

В Белгороде и Белгородском районе за 15 марта ракетную опасность объявляли четыре раза. Кроме того, в регионе утром в пятницу, 15 марта, перехватили семь снарядов чешской РСЗО Vampire. Тогда в регионе действовал сигнал ракетной опасности, который отменили спустя 13 минут. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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