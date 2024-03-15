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16:01, 15 марта 2024Россия

Россия и Украина обменялись телами солдат

Депутат Госдумы Саралиев: Украина вернула России 69 тел военнослужащих
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина вернула России 69 тел военнослужащих из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

В свою очередь, Россия передала на подконтрольную Киеву территорию 100 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) в Telegram.

Предыдущий обмен телами военных Москва и Киев провели 16 февраля. Тогда России вернули останки 61 человека, а Украина заявила о возвращении 58 тел.

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Кроме того, 8 февраля страны обменялись пленными военнослужащими по формуле 100 на 100. Как сообщили в Минобороны, российских бойцов на самолетах доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Посредничество гуманитарного характера в процедуре оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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      Константин Лысяков
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