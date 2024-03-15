Россия и Украина обменялись телами солдат

Депутат Госдумы Саралиев: Украина вернула России 69 тел военнослужащих

Украина вернула России 69 тел военнослужащих из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

В свою очередь, Россия передала на подконтрольную Киеву территорию 100 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) в Telegram.

Предыдущий обмен телами военных Москва и Киев провели 16 февраля. Тогда России вернули останки 61 человека, а Украина заявила о возвращении 58 тел.

Кроме того, 8 февраля страны обменялись пленными военнослужащими по формуле 100 на 100. Как сообщили в Минобороны, российских бойцов на самолетах доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Посредничество гуманитарного характера в процедуре оказали Объединенные Арабские Эмираты.