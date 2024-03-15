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12:49, 15 марта 2024Из жизни

Мужчина нашел на заброшенном складе вещи на сотни долларов

Кадр: Storage Auction Pirate

Блогер, скупающий за бесценок доступ к заброшенным складским ячейкам, рассказал, как нашел там работы художника, которые можно продать за 40 тысяч долларов. Об этом сообщает Daily Star.

Тиктокер с ником Storage Auction Pirate (@storagepirate) рассказал, что недавно приобрел доступ к трем складским ячейкам, принадлежащим одному владельцу. От его дочери блогер узнал, что там точно хранится что-то ценное.

Почти сразу же он увидел деревянную скамейку, которую оценил в 300-400 долларов, но затем обратил внимание на статую обнаженной женщины высотой 60 сантиметров. «Эту вещь можно продать и за 500 долларов, но вообще-то за работы этого художника иногда можно выручить 20, 30, а то и 40 тысяч долларов», — заявил он.

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Также он обнаружил изысканно декорированное зеркало и коробку с дорогой утварью, в том числе посудой Fiesta. Блогер отметил, что надеется найти в других ячейках не менее ценные вещи.

Ранее сообщалось, что в Великобритании найденная в сельском доме старая ваза ушла с молотка на аукционе за 4000 фунтов стерлингов (465 тысяч рублей). Реликвия стояла на комоде среди фарфоровых безделушек.

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      Екатерина Лобанова
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