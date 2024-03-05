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19:09, 5 марта 2024Из жизни

Найденная в сельском доме старая ваза ушла с молотка за 465 тысяч рублей

В Британии найденную в сельском доме вазу продали за тысячи фунтов стерлингов

Фото: Pxhere.com

В Великобритании найденная в сельском доме старая ваза ушла с молотка на аукционе за четыре тысячи фунтов стерлингов (465 тысяч рублей). Об этом пишет BBC News.

Китайский артефакт XVII века обнаружил сотрудник аукционного дома Hanson Holloway's, оценщик Пол Фокс. По словам эксперта, редкая ваза стояла на комоде среди других фарфоровых безделушек и сразу привлекла его внимание. Как заключил позже Фокс, она датируется 1640 годом и принадлежала одной семье на протяжении восьми или девяти поколений.

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Ваза высотой 97 сантиметров, на которой изображены мудрецы в саду, была выставлена на аукцион. Аукционный дом не стал раскрывать имя покупателя. «Такие красивые объекты исторического наследия, как этот, пользуются огромным спросом у богатых китайских коллекционеров. Они стремятся перевезти ценные предметы антиквариата на родину, чтобы почтить и отметить исключительное керамическое наследие своей страны», — говорит Фокс.

Ранее сообщалось, что в США деталь популярного конструктора Lego продали с онлайн-аукциона за 18 тысяч долларов. Деталь, представляющую собой защитную маску Канохи Хау для персонажей серии BIONICLE, обнаружили сотрудники благотворительного магазина.

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