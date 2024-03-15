Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 15 марта 2024Мир

Макрон пожаловался на ограниченный словарный запас

Макрон: ЕС ограничил себе словарный запас, говоря об Украине

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) сильно ограничил себе словарный запас, говоря о допустимых способах поддержки Украины. На нерешительность союза в этом вопросе пожаловался президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

«Мы установили слишком много ограничений в нашем словарном запасе, если можно так выразиться. Два года назад мы сказали, что никогда не отправим [Украине] танки. Затем мы это сделали. Два года назад мы говорили, что никогда не отправим ракеты средней дальности. Затем мы это сделали», — заявил Макрон.

Лидер Франции добавил, что на этом фоне даже твердые отказы от поставок оружия Украине, «сделанные некоторыми в Европе», воспринимаются как вопрос времени.

14 марта парламент Германии вновь отверг проект резолюции с требованием поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку Киеву этого вида ракет, подчеркнув твердость такого решения.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве поймали россиянина, запускавшего дроны возле военных объектов. Он признался в работе на легион «Свобода России»

      В Петербурге нашли уникальное место

      Россиян предупредили о резком подорожании пива весной

      ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области

      Нарколог развеял главный миф о женском алкоголизме

      Алексей Панин посмеялся над скандальными высказываниями Кологривого

      Создатель игр SnowRunner и World War Z прекратил работу в России

      В Эстонии россиянина оштрафовали за георгиевскую ленту

      Лукашенко поблагодарил бога за отсутствие войск НАТО под Смоленском

      В МИД увидели попытки Украины повлиять на выборы в новых регионах России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше