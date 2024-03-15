Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги Европы

«Аталанта» Миранчука сыграет с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги Европы

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ее итогам стало известно, что «Аталанта», за которую играет российский полузащитник Алексей Миранчук, встретится с «Ливерпулем», «Милан» — с «Ромой», «Байер» — с «Вест Хэмом», а «Бенфика» — с «Марселем».

Первые матчи в парах пройдут 11 апреля. Ответные игры состоятся через неделю.

В минувшем сезоне победителем Лиги Европы стала испанская «Севилья». Финал нынешнего розыгрыша состоится 22 мая в Дублине.