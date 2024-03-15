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09:47, 15 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в Никополе было повреждено промпредприятие

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине в Днепропетровской области ночью было повреждено промышленное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации (ОВА) региона Сергей Лысак.

Как стало известно, данное промпредприятие находится в Никополе. Однако подробностей о том, что это за объект, а также о степени разрушения, не приводится.

«По городу попали из тяжелой артиллерии. Повреждено (...) промышленное предприятие», — добавил Лысак, уточнив, что никто из населения не пострадал.

Днем ранее стало известно о повреждении на юге Украины промышленного и автомобильного предприятий, а также линии газопровода во время артобстрелов. Об этом в социальных сетях сообщили Силы обороны юга страны.

Также днем 14 марта на Украине в Сумской области были повреждены передатчики телерадиовещания в нескольких населенных пунктах. Жители региона также столкнулись с проблемами с мобильной связью.

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      Екатерина Грищенко
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