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12:07, 15 марта 2024Россия

ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами

Зампред ЦИК Булаев призвал усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев призвал усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней в двух регионах. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии произошло вливание чернил в ящики для бюллетеней. «Делают [это] и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», — сказал Булаев.

Он подчеркнул, что ЦИК обратился к полиции и Росгвардии за помощью.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах президента России проходит нормально. По ее данным, на 10:19 по московскому времени явка избирателей составила 2,89 процента. Председатель Центризбиркома подчеркнула, что голосованием наблюдают более 333 тысяч человек, среди которых более 700 из 106 стран.

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15 марта в России началось первое в истории страны голосование на выборах президента. Последние в стране избирательные участки закроются 17 марта в Калининграде в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). За пост главы государства борются: действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампреда Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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      Константин Лысяков
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