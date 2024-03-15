В Британии оценили сроки возобновления производства Taurus

FT: Германии потребуется два года для возобновления производства ракет Taurus

Германии потребуется почти два года для возобновления производства крылатых ракет Taurus, которых у бундесвера осталось около 600. О сроках запуска производства пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

«Согласно оценкам аналитиков, на производство новых ракет Taurus потребуется около двух лет», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас производственные линии простаивают. В последний раз производство запускали в 2019 году, когда изготавливали ракеты для Южной Кореи. Как пишет издание, завод в городе Шробенхаузен занимается лишь ремонтом и обслуживанием проданных Taurus. Одна ракета может стоить около 1,5 миллиона, а цена может меняться в зависимости от заказа.

Ракета Taurus класса «воздух-поверхность» предназначена для поражения высокозащищенных целей. Боеприпас несет тандемную бетонобойную боевую часть весом 481 килограмм.

Ранее в марте военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что передача Вооруженным силам Украины крылатых ракет Taurus повысит градус конфликта. Дальность ракеты составляет 500 километров.

В сентябре 2023 года стало известно, что носителями ракет Taurus, которые могут передать Киеву, способны стать истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24.